Notizie.com - Calza della Befana più lunga del mondo: è in Italia e misura 52 metri

Nella notte tra oggi e domani milioni di bambini riceveranno la, il vero simbolo dell’Epifania e un qualcosa che ha origini radicate nella tradizione.Oggi vi sveliamo dove è stata fatta quella piùdel, siamo ined è52. Partiamo però dalla storia e dai motivi per cui viene realizzata ogni anno.piùdel: è in52(Notizie.com) – Facebook ViterboL’Epifania è una festa collegata ai Re Magi che si recarono dal Bambino Gesù per portare i loro doni: oro, incenso e mirra. Pare che proprio loro, come dice una leggenda del XII secolo, vagando per Betlemme chiesero informazioni a un’anziana signora che li allontanò sgarbatamente. Questa però si pentì e porto loro un sacchetto pieno di dolci. Da allora una simpatica nonnina gira tutte le case del, secondo la tradizione ovviamente, per depositare dei dolci e farsi perdonare dai bambini.