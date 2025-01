Rompipallone.it - Calciomercato, il Milan fa sul serio: arriva l’offerta per il centrocampista

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 5 Gennaio 2025 17:09 di redazioneCon la finale di Supercoppa alle porte, e una classifica di campionato da scalare, ilmedita i colpi di mercato giusti.In vista del prossimo, ilsembra aver già le idee chiare e diversi sono i giocatori su cui ha puntato l’attenzione e che potrebbero rivelarsi delle novità interessanti. La squadra sta vivendo una fase di trasformazioni ed è in cerca di maggiore equilibrio: con l’addio di Paulo Fonseca, si è dovuto far fronte all’arrivo di un nuovo allenatore, Sergio Conceicao con il quale, in vista dell’imminenteinvernale, si prospettano molti cambiamenti.: la società muove i primi passiCon numerose novità alle porte, la società rossonera si prepara a mosse importanti sul fronte