Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2025 ore 15 | 30

DEL 4 GENNAIO 2024 ORE 15.20 MATTEO ROSSIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURAAGGIORNAMENTI SULLA’A1-FIRENZETRA MAGLIANO SABINA E ORTE PERMANGONO LE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE FIRENZEANDIAMO SUL RACCORDO ANULARERISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITA’ DI GALLERIA APPIA ORA LA CIRCONE RISULTA SCORREVOLE LUNGO L’INTERNO ANELLO.PASSIAMO ALLE CONSOLARISI STA IN CODA PER INCIDENTE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE RACCORDOMENTRE PER TRAFFICO INTENSO SI SONO CREATE FILE ANCHE SULLA CASSIA BIS IN DIREZIONE VITERBO TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI CON RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE FORMELLOCHIUDIAMO CAMBIANDO ARGOMENTO E PASSIAMO AI CANTIERIPREVISTA PER LE 16 DI QUESTO POMERIGGIO LA RIAPERTURA DEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE TOR DI QUINTO E LARGO FERRARIS IV SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, CHIUSO DA QUESTA MATTINA PER INTERVENTI DI POTATURA ALLE ALBERATURE.