Biccy.it - Stefania Orlando sconvolta: “Voglio uscire, mai vista una cosa così”

Leggi su Biccy.it

Nella casa del Grande Fratello a cena è scoppiata una delle liti più accese di questa edizione, tanto che dopo uno scontro fatto di provocazioni e insulti tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes, la modella brasiliana ha preso un bollitore e l’ha lanciato in aria. Jessica ha continuato a punzecchiare Helena e sono intervenuti Luca Calvani eper cercare di riportare la calma, ma senza successo. La Morlacchi infatti ha dato della matta alla Prestes e ha detto che deve “tornare da dove è venuta“.scioccata dalla lite a tavola: “A questo punto spero dilunedì”.Jessica ha cercato di addossare tutte le colpe ad Helena, per questo motivoha provato a farla ragionare: “A questi livelli non si dovrebbe mai arrivare. Io ve lo dico, spero dilunedì, sì diproprio.