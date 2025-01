Quotidiano.net - Rifiuta l’etilometro: primario arrestato ad Aosta

I poliziotti lo hannola sera del primo dell’anno: ha opposto resistenza dopo aver provocato un incidente stradale con due giovani finite in pronto soccorso ed essersito di sottoporsi all’alcol test. Queste le contestazioni della procura dinei confronti di Federico Pretti, di 47 anni,di neurochirurgia dell’unico ospedale valdostano, il Parini. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice lo ha rimesso in libertà, in attesa del processo. Piemontese di origine ma cresciuto tra le montagne di Courmayeur, il professionista – formatosi tra Torino e la Francia – lavora dall’anno scorso ad, dove ha risollevato un reparto che era a rischio chiusura per carenza di specialisti. Appena un mese fa, l’azienda Usl della Valle d’ha annunciato il successo della sua équipe in un intervento ad alta complessità su un tumore cerebrale con l’impianto di una innovativa protesi al titanio per la ricostruzione facciale.