Quattro Trampolini | Kraft vince a Innsbruck si decide tutto a Bischofschofen

Stefantrionfa ad, in Austria, nella penultima tappa della Tournée dei. L’austriacoin casa davanti ai propri tifosi grazie a un ultimo salto da 132.5 metri (273.3 combinato con la prima manche) che gli permette di battere il connazionale Jan Hoerl (271.9 combinato). Daniel Tschofenig accumula 263.3 punti e completa una storica tripletta austriaca. Non succedeva dal 1975 che una nazionale piazzasse il tris nellae 50 anni fa fu proprio l’Austria a farlo. L’altro precedente nella storia risale al 1971 con la Repubblica Ceca. Prima vittoria in carriera aper Stefan, che si issa in testa alla classifica generale con 887.1 punti con soli sei decimi di vantaggio su Hoerl e 1.3 punti di margine su Tschofenig. Tornando alla prova odierna, ai piedi del podio lo svizzero Gregor Deschwanden con 254.