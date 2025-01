Mikel Arteta ha rivelato i piani dell’Arsenal per il mercato di gennaio

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:L’Arsenal lotta per il titolo di Premier League per la terza stagione consecutiva sotto la guida di.I Gunners hanno perso il titolo contro il Manchester City nelle ultime due stagioni e questa volta sono i secondi favoriti per vincerlo contro il Liverpool.I tifosisi aspettavano una stagione molto migliore dalla loro squadra e poiché il Manchester City è in difficoltà, ci si aspettava che fossero la squadra che prenderà in mano la corsa al titolo della Premier League.Tuttavia, a metà stagione, finora è stato il Liverpool, ma le cose potrebbero cambiare se i Gunners aggiungessero qualità alla loro squadra nella finestra didi.Il club del nord di Londra è stato collegato con una mossa per l’attaccante dell’Eintracht Francoforte Omar Marmoush.