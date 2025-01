Ilgiorno.it - La verità di Raffaella Ragnoli: “La mia colpa? Il silenzio Ma fu un gesto d’amore”

Brescia – “Vorrei lanciare un messaggio a tutte le donne: certe persone non cambiano mai, non possono fare altro che peggiorare con il tempo se non ammettono a se stesse di avere un problema e che devono farsi curare. Perciò vi dico a gran voce: fuggite finché siete ancora in tempo, non arrivate a rischiare la morte ogni volta che venite minacciate perché con l’aggiunta di abuso di alcol chi avete di fronte è imprevedibile e potrebbe non andare sempre bene”. È l’appello lanciato da, la 58enne casalinga di Nuvolento che lo scorso 9 dicembre è stata condannata all’ergastolo per avere ammazzato a coltellate il marito, Romano Fagoni, davanti al figlio 14enne. Era il 28 gennaio 2023. La famiglia si era appena messa a tavola. La donna, 30 anni di matrimonio con un uomo avvezzo all’abuso di alcol (e in passato alla droga) ha sempre sostenuto di avere agito per legittima difesa, al culmine di anni di maltrattamenti, convinta che il consorte, ossessionato che il figlio non fosse abbastanza “virile”, prima o poi gli avrebbe fatto del male.