Oasport.it - Classifica Tour de Ski femminile 2025: Therese Johaug balza in vetta, Caterina Ganz 21ma

Ilde Ski, per l’edizione, va avanti dal 28 dicembre, con la partenza data dalla sprint di Dobbiaco, fino al 5 gennaio, con la conclusione sull’Alpe del Cermis. Un percorso che si snoda tutto attraverso l’Italia.Di seguito la graduatoria, nella quale si cerca di trovare (ammesso che lei ne voglia una) chi succederà a Jessie Diggins quale prima assoluta al termine dell’evento a tappe. Sono indicati anche i ritiri, che possono avvenire in qualunque momento.DE SKI1 3425301NOR 3:11:002 3425350 SLIND Astrid Oeyre NOR +0:223 3535410 DIGGINS Jessie USA +1:474 3185168 NISKANEN Kerttu FIN +2:275 3425499 WENG Heidi NOR +3:396 3055067 STADLOBER Teresa AUT +3:457 3505990 ANDEON Ebba SWE +4:128 3205403 CARL Victoria GER +5:289 3185256 PARMAKOSKI Krista FIN +5:3710 3426849 FOSNAES Kristin Austgulen NOR +5:5411 3425896 THEODORSEN Silje NOR +6:4412 3505998 ILAR Moa SWE +6:5213 3426902 SANNESS Nora NOR +7:0714 3205407 FINK Pia GER +7:2215 3185551 JOENSUU Jasmi FIN +7:3616 3506166 SVAHN Linn SWE +8:1817 3105214 STEWART-JONES Katherine CAN +8:2918 3205305 GIMMLER Laura GER +8:3619 3535562 KERN Julia USA +8:5220 3515221 FAEHNDRICH Nadine SUI +9:5321 3295241ITA +10:0522 3185579 MATINTALO Johanna FIN +10:1323 3295322 COMARELLA Anna ITA +10:1924 3155324 JANATOVA Katerina CZE +11:0325 3535718 LAUKLI Sophia USA +11:1326 3515319 WEBER Anja SUI +11:2127 3185828 KAHARA Jasmin FIN +11:5728 3205728 HOFFMANN Helen GER +12:1929 3105327 GAGNON Liliane CAN +14:4030 3565090 MANDELJC Anja SLO +15:4831 3055136 BRUDERMANN Katharina AUT +17:3432 3155356 HAVLICKOVA Barbora CZE +22:58