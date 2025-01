Sport.quotidiano.net - Calcio serie D: i due giocatori hanno rescisso consensualmente il contratto con il club rossoblù. L’Imolese saluta Calabrese e Ciucci

ha ripreso a correre e mette nel mirino il Corticella, di scena domani pomeriggio al Galli (ore 14.30) per la prima gara di ritorno del 2025.to con un pizzico di amarezza il 2024, sporcato dall’immeritato ko contro la capolista Forlì (0-2), i, dopo una manciata di giorni di pausa e di festa assieme alle rispettive famiglie, si sono rimessi subito al lavoro, desiderosi di cominciare il nuovo anno con il piede giusto. Un nuovo anno che ha portato con se già alcuni addii, nell’aria da un po’ di tempo ma ieri mattina resi ufficiali dalla società: sono quelli di Antonioe Mattia, cheilche li legava al. Il primo, attaccante classe ’96 in gol due volte in 13 presenze nella prima parte di stagione, proseguirà la carriera nel girone G, alla Costa Orientale Sarda, e lo stesso dovrebbe fare anche il secondo, centrale difensivo classe 2002 reduce dalla rottura del crociato lo scorso marzo e quest’anno mai sceso in campo, ma con la maglia del Trastevere.