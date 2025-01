Quotidiano.net - "Bonus eutanasia per i pensionati malati". La falsa notizia che fa tremare Londra

Leggi su Quotidiano.net

L’approvazione in Gran Bretagna di un disegno di legge che legalizzerebbe la morte assistita per iterminali in Inghilterra e nel Galles ha alimentato una ridda di fake news. A fare dilagare laè stato inizialmente un post sui social media in cui si affermava che il governo avrebbe offertoin denaro alle famiglie intenzionate a praticare l’ai parenti anziani. Per dimostrare la veridicità della, il post, poi rilanciato sui social, mostrava lo screenshot di un articolo uscito sul The Telegraph. Sui social si è diffusa così la versione più cruda della storia: si sostiene che iterminali possono praticare l’su loro richiesta, prima dei tempi stabiliti, per fare risparmiare eventuali tasse ai loro cari. Ma è tutto falso ovviamente.