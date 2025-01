Zonawrestling.net - WWE: Bruce Prichard torna nel team creativo dopo la sua prolungata assenza

due mesi di, uno dei membri più influenti deldella WWE è pronto al rientro.tornerà alle sue mansioni in occasione della storica prima puntata di tre ore di SmackDown, prevista per il 3 gennaio 2024. La suaaveva generato diverse speculazioni, ma ora Pro Wrestling Insider conferma il suo imminente ritorno.Perchéera assente dalla WWE?L’di, iniziata lo scorso novembre, era legata a problemi di salute familiari, come confermato da Conrad Thompson, co-conduttore del podcast “Something To Wrestle“. Nello stesso periodo, anche Michael “P.S.” Hayes si era allontanato per “questioni personali”, ma era già rientrato a fine novembre, riprendendo il suo ruolo nella gestione creativa della storyline della Bloodline attraverso Survivor Series 2024.