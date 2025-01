Iltempo.it - "Violenza feroce". Coppia gay aggredita a Roma, salvi grazie a un video

Un inizio d'anno amarissimo per i due ragazzi che, durante la notte di San Silvestro, sono stati aggrediti da una decina di persone a, in zona Prenestino. Stephano e Matteo camminavano mano nella mano nei pressi di Piazza Malatesta, tornando a casa dopo i festeggiamenti, quando un gruppo di ragazzi li ha insultati dalla finestra e poi è passato ai fatti, scendendo in strada per colpirli. Dieci contro due. Per una delle vittime la serata è finita in ospedale con una diagnosi pesante: trauma cranico, naso rotto, volto tumefatto. Una prognosi di 25 giorni, accompagnata da un trauma psicologico ancora più profondo. "Quando sono finito a terra mi hanno preso a calci, a pugni. Mi hanno sputato addosso e intanto gridavano: 'Ti piace così fr. di m.?'", ha raccontato Stephano a Il Messaggero. Un episodio che non è rimasto senza conseguenze.