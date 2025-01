Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2025 ore 09:15

DEL 3 GENNAIO ORE 09.05 ARIANNA CAROCCIBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO I DISAGI SULLA A1 FIRENZE, PER UN INCIDENTE CHE SI È VERIFICATO AL KM 426+000, CI SONO 4 KM DI CODA TRA CHIUSI E FABRO VERSO. AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. A CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, CONSIGLIAMO DI USCIRE A CHIUSI, SEGUIRE LE INDICAZIONI PER CHIUSI SCALO – PONTICELLI E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A FABRO.SULLE RESTANTI STRADE E AUTOSTRADE DELLALA CIRCONE CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE, NON CI SONO INFATTI CRITICITÀ DA SEGNALARE.PRUDENZA, TUTTAVIA, PER LA PIOGGIA CHE IN QUESTE ORE STA INTERESSANDO GRAN PARTE DEL TERRITORIO LAZIALE E PER IL VENTO FORTE SEGNALATO IN PARTICOLARE SULLA A12TARQUINIA DALL’ALLACCIAMENTO CON LA STATALE 698 DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA SINO AL BIVIO PER LAFIUMICINO.