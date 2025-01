Pronosticipremium.com - Roma, sogno Frattesi: la valutazione dell’Inter

Due anni fa, quando lasembrava determinata a riportare Davidea Trigoria dal Sassuolo, il centrocampista era così convinto che l’operazione sarebbe andata in porto da rinunciare alle ferie in mete esotiche. Preferì restare a portata di chiamata, posticipando più volte anche una semplice partenza per il mare, aspettando solo un segnale.Aveva persino scelto il numero di maglia, il 16 di Daniele De Rossi, che poi sarebbe finito sulle spalle di Leandro Paredes. Qualche mese fa, con De Rossi allenatore dellaaveva nuovamente dato la sua disponibilità a tornare. L’Inter gli offre la possibilità di lottare per grandi obiettivi, ma in nerazzurro ha iniziato solo cinque partite in campionato, mentre in giallorosso potrebbe essere un punto fermo e giocarsi al meglio le sue chance in vista del Mondiale 2026, il suo