PlayStation gli Sconti di Gennaio 2025 accolgono nuovi giochi come Stellar Blade e Call of Duty

Sony Interactive Entertainment ha aggiunto altriaglidisulStore, tra i quali troviamo alcuni titoli molto apprezzati dai fanof: Black Ops 6 e God of War Ragnarok, giusto per citarne alcuni.Dopo aver dato il via alla prima tornata di, il colosso giapponese ha deciso di rimpolpare la lista deiin offerta, aggiungendo tutta una serie di titoli piuttosto importanti:Scopriamo alcuni qui sotto:ofBlack Ops 6 Bundle Cross-Gen è acquistabile a 59,99 euroEA Sports FC 25 Standard Edition è disponibile a 31,99 euroè in offerta a 59,99 euroNBA 2K25 Standard Edition è disponibile a 31,99 euroGod of War Ragnarok è acquistabile a 39,99 euroDragon Age The Veilguard Deluxe Edition può essere acquistato a 59,99 euroResident Evil 4 Remake è disponibile a 19,99 euroSonic X Shadow Generations è in offerta a 37,49 euroMarvel’s Spider-Man 2 è ora disponibile a 49,59 euroHogwarts Legacy è acquistabile a 18,74 euroAstro Bot è in offerta a 59,49 euroBaldur’s Gate 3 è acquistabile a 55,99 euroCyberpunk 2077 Ultimate Edition è disponibile a 45,49 euroCyberpunk 2077 è acquistabile a 24,99 euroCyberpunk 2077 Phantom Liberty è in sconto a 23,99 euroSilent Hill 2 Remake è disponibile a 48,99 euroWarhammer 40K Space Marine 2 è acquistabile a 52,49 euroMetaphor ReFantazio è in offerta a 52,49 euroGTA 5 può essere acquistato a 19,99 euroGTA Online è in offerta 9,99 euroRicordiamo che le promozioni sono già attive e termineranno tra un paio di settimane, precisamente nella giornata del 17