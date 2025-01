Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Sprint Val di Fiemme 2025 in DIRETTA: Pellegrino, Hellweger e Daprà avanti! Monsorno e Ganz: sci lenti e niente finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02: Ultima speranza per vedere un italiano almeno inconal via della seconda semi. Questi i protagonisti:Federico(ITA)Emil Danielsson (SWE)Janik Riebli (SUI)Marcus Grate (SWE)Simone Dapra (ITA)Haavard Moseby (NOR)16.00:da fare per l’azzurro, anche lui vittima degli sci inadeguati nel. E’ ultimo e aveva scollinato come terzo. Vince Klaebo, secondo Northug, terzo Svensson e quarto Valnes15.57: C’è Michaelnella prima semimaschile. Questi i protagonisti:Johannes Hoesflot Klaebo (NOR)Even Northug (NOR)Oskar Svensson (SWE)Erik Valnes (NOR)Niilo Moilanen (FIN)Michael(ITA)15.54: Non ci saranno italiane in semie il colpevole va cercato in chi ha preparato gli sci!era nettamente prima in salita ma essere prima non dà vantaggi perchè nelle avversarie delle italiane vanno al doppio e rimontano facilmente.