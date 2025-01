L’adolescente ha intenzione di rilassarsi a casa prima della finale del Mondiale di Freccette

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-03 01:39:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Luke Littler ha detto che non cambierà la sua routinedi affrontare Michael van Gerwen nella secondaconsecutiva del campionatodiPDC venerdì (20:00 GMT).Il favorito diLittler, che ha perso ladell’anno scorso contro Luke Humphries, ha battuto Stephen Bunting 6-1 in semigiovedì eguagliando il punteggioprecedente vittoria del 35enne Van Gerwen su Chris Dobey.“Ho giocato molto meglio e vinto molti titolidi questo, ma è quello che facciamo: arriviamo al grande”, ha detto Littler a Sky Sports.“Sappiamo tutti che è a caccia di quel titolo, ma io sto cercando il mio primo. My plan is to vai a, rilassati e torna on Friday.