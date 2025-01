Romadailynews.it - Incidenti stradali nella notte di Capodanno, un morto e dieci feriti.

Ladia Roma è stata segnata da numerosi interventi da parte della polizia locale, con oltre 200 operazioni svolte sul territorio, coinvolgendo circa 1200 agenti. Tra i principali interventi, si segnalano una trentina diverificatisi dopo la mezza, che hanno causato. Il più grave di questi è avvenuto intorno alle 6 del mattino in via della Pisana, dove un scontro tra una Nissan Qashqai e una moto Honda ha causato la morte di un uomo di 31 anni che era alla guida della moto.L’automobilista è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le indagini sono in corso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.Oltre agli, gli agenti sono stati impegnati in numerose altre attività, tra cui il monitoraggio del traffico nelle aree dei grandi eventi di, il controllo del rispetto delle norme del codice della strada, la tutela delle piazze di interesse storico e artistico e la verifica di possibili attività illegali, come l’abusivismo commerciale.