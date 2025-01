Lanazione.it - Gli aiuti alle famiglie bisognose. Anteas, la solidarietà può avere un sapore speciale

Leggi su Lanazione.it

chiama: sono state feste arricchite dal calore di un pensiero affettuoso e addolcite da alcune prelibatezze quelle cheGrosseto, l’associazione nata in seno ai Pensionati Cisl, ha cercato di far vivereche assiste, attraverso la distribuzione di pacchi alimentari. In occasione del Natale, infatti, i volontari dihanno ricevuto alcune donazioni speciali, provenienti da vari soggetti attivi sul territorio: quasi 250 scatole, contenenti un oggetto caldo, qualcosa di dolce, un prodotto di bellezza o per l’igiene personale e un passatempo o un gioco sono state recapitate nei locali di via Parini dai ragazzi della Gioventù francescana della parrocchia di Santa Lucia. La donazione, che rientra nelle 1100 scatole che i giovani avevano preparato per regale un gesto di affetto a chi è in difficoltà, è stata recapitatadai volontari, insieme al pacco alimentare che, ogni quindici giorni viene distribuito a chi ne ha bisogno.