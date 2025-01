Lopinionista.it - Epifania, nelle calze italiane un trionfo di dolci tipici e artigianali

ROMA – Oggi chiude il periodo delle festività natalizie, un tempo era il primo giorno dell’anno. E da festa pagana l’è diventata festa cristiana e poi festa dei bambini per eccellenza. E in quest’ultima forma dedicata ai doni sicuramente ma con una connotazione alimentare dolce. Sempre più orientata ai prodotti. A celebrare una sorta didella “leccornia local”. Lo rivela una indagine condotta dalla Cna.Re deiumi natalizi, che finiscano o meno nella classica calza ancora molto in voga tra i più piccoli, è il carbone dolce, una ricetta diffusasi di recente negli anni del boom economico ma radicata in tradizioni pre-cristiane. Ma, ben prima che si diffondesse il carbone dolce, per l’si producevanospeciali. Una tradizione ripresa massicciamente da qualche anno e quest’anno ancora più evidente.