Comunità Democratiche crescono | cosa manca ancora oggi al Pd

Il 18 gennaio del 1919 un sacerdote siciliano di Caltagirone, Don Luigi Sturzo, fece un appello ai “Liberi e forti”, data simbologica per la nascita del cattolicesimo democratico italiano. Nacque allora il partito popolare italiano, prodromo della DC, anch’essa, guarda caso, nata in Sicilia, terra liberata dagli americani, e da questi abbondantemente condizionata. A Milano il 18 gennaio, guarda un po’, c’è un convegno organizzato da un signore, nel senso pieno della parola, Graziano Delrio, che rappresenta plasticamente il cattolicesimo democratico nelle sue evoluzioni ormai ultra centenarie in Italia. Medico guarda caso specializzato in Malattie del ricambio, in una società malata di questa patologia, padre di famiglia numerosa, nove figli in un paese in inverno demografico, Sindaco della sua città natale, ex Presidente dell’Anci, rete in cui èmolto forte, deputato, attualmente del PD, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ex Ministro.