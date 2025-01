Ilgiorno.it - Cene tra sconosciuti: non solo incontri al buio. C’è anche chi arriva su consiglio dello psicologo

Milano, 3 gennaio 2025 – Chi trova un amico trova un tesoro: eppure per tanti studenti fuori sede e giovani lavoratori conoscere nuove persone sta diventando una vera impresa. Per molti di loro le grandi città si stanno rivelando una landa desolata in cui è la solitudine a farla da padrona. Ed è proprio in questo contesto di isolamento sociale che Martina Marianelli, studentessa di Psicologia e fondatrice dell’azienda Wanan Touch, ha dato vita a Neweffe, una piattaforma per organizzare dei veri e propri dinner date,traper instaurare legami di amicizia. Come partecipare La possibilità di fare nuove conoscenze è a portata di clic: basta andare sul sito e registrarsi all’interno di piccoli gruppi suddivisi in base all’età, agli interessi e alla zona di residenza. “Neweffe è nato un po’ per gioco con l’aiuto della mia amica Valeria Ruberto: un giorno ho postato un video su TikTok per organizzare un dinner date e in poco tempo ho ricevuto 200 adesioni.