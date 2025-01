Noinotizie.it - Caprarica di Lecce: “Il cammino celeste-winter” Da oggi

Di seguito il comunicato:Da venerdì 3 a domenica 5 gennaio (ore 21 ingresso libero fino a esaurimento posti) la Chiesa del Santissimo Crocifisso adiospita “Il“. Il Festival, ideato e diretto dalla flautista e compositrice Giorgia Santoro, con la produzione di Zero Nove Nove, dal 2016 (con nove edizioni estive e tre invernali) propone percorsi musicali e culturali lungo le vie dei pellegrini nella Puglia meridionale in viaggio verso Gerusalemme, con particolare attenzione al tratto che dal porto di Brindisi conduceva fino a Santa Maria di Leuca. Alle due serate già annunciate con i progetti “Na via di rose” con La Cantiga de la Serena e Pino De Vittorio (venerdì) e “Mediterraneo Contemporaneo” con Redi Hasa e Rocco Nigro (sabato), domenica 5 gennaio si aggiunge l’appuntamento con “Cercatori dell’invisibile” con Michel Godard e Valerio Fusillo.