10 gennaio sciopero dei trasporti ancora di venerdì

Anno nuovo, vecchie abitudini, il secondodel 2025 sarà interessato da due scioperi. Lodi 24 ore dei treni inizierà alle 21:00 del 9e finirà alle 21:00 del 10. A ciò si aggiungono 4 ore didel trasporto locale indette dal sindacato Faisa-Confail, a Roma Atac ha aderito, con delle modalità che variano in ogni città e che non sono statecomunicate.Riprende così il braccio di ferro tra sindacati e ministro dei, Matteo Salvini, che ha visto sempre più spesso il Ministero precettare lonazionale e il Tar annullare tale decisione, anche a poche ore dall’inizio dello, lasciando molti cittadini impreparati a quanto li aspettava. Come accaduto lo scorso 13 dicembre quando treni, autobus, metropolitane, trasporto marittimo e perfino i taxi si sono fermati dalle 21:00 del 12 dicembre alle 21:00 del 13 dicembre, nel caso dei taxi loera partito dalla mezzanotte.