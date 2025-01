Ilfattoquotidiano.it - Tutti pazzi per le sciarpe attorno alla testa: Il nuovo copricapo di tendenza è lo stesso accessorio che utilizzerebbe la nonna per proteggersi dal freddo

Tik Tok è invaso da video che spiegano come avvolgere la sciarpa, che sia per mimare l’effetto balaclava o l’onda lunga di un granny core mai estinto dal 2023: questa è la nuovadell’inverno 2024. La nostalgica necessità di copiare i look delle nonne, caldi, confortevoli e pratici, ma sempre con un tocco estroso, non è mai stata archiviata dal 2023. Per questo inverno torna con un’ossessione legata alle, over, multicolor, a quadri o in tinte neutre (tra i modelli più ricercati del momento sicuramente ci sono i pezzi firmati dal brand svedese Acne Studios che coniugano qualità dei materiali ed estetica eccentrica data dalle colorazioni).Già nella stagione estiva i foularini legati sotto al mento in pieno stile La Dolce Vita, ispirati spesso alle dive del cinema anni Cinquanta, avevano preso il sopravvento, abbinati ad abiti più classici o indossati con baseball hats in stile street.