Tony Effe l’incasso del concerto di Capodannno alla Croce Rossa

Capodanno speciale per, che ha scelto di festeggiare l’arrivo del nuovo anno con unall’insegna della solidarietà. Il trapper, il cui evento al Palaeur di Roma ha registrato il tutto esaurito, ha deciso di devolvere l’intero ricavato delle vendite dei bigliettiItaliana, come riferisce Adnkronos., al netto di IVA e SIAE, sarà destinato a sostenere iniziative educative per i giovani, dimostrando ancora una volta la sua volontà di impegnarsi per cause sociali importanti., un evento per i fanL’iniziativa è nata dopo la cancellazione del suoprevisto per il Capodanno a Roma, evento che il Comune aveva organizzato ma che ha visto il trapper coinvolto in modo diretto nell’organizzazione del suo live al Palaeur.ha voluto trasformare questa occasione in una vera e propria celebrazione della sua musica e, soprattutto, un modo per ringraziare i suoi fan.