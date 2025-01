Oasport.it - Sci alpino, Vinatzer e gli slalomisti azzurri si allenano in Val di Fassa insieme ad alcune polivalenti

Archiviato il periodo delle feste, è già arrivato il momento di proiettarsi alle prossime gare della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci. La Val di(in provincia di Trento) si appresta ad ospitare gli allenamenti di diverse squadre azzurre, che sfruttano così l’accordo con la vallata dolomitica per preparare la seconda parte della stagione dei rispettivi circuiti.GliAlex, Stefano Gross e Tobias Kastlunger si alleneranno sulla pista Aloch fino al giorno dell’Epifania in vista dello slalom speciale di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio di mercoledì 8 gennaio. Raduno sulla pistana dal 3 all’8 gennaio anche per il gruppo di Coppa Europa formato da Tommaso Saccardi, Corrado Barbera, Alessandro Pizio, Francesco Zucchini, Stefano Pizzato, Edoardo Saracco, Davide Seppi, Gianlorenzo Di Paolo e Andrea Bertoldini.