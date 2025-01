Formiche.net - Nell’anno dell’incertezza, la speranza del cuore. L’augurio di Elvira Frojo

È l’anno della? Incubi e sogni tra incertezze e contraddizioni, per un’umanità che sembra aver smarrito se stessa e il senso della vita. Dopo un altro anno di guerre e violenza, drammi migratori e catastrofi climatiche, disagi giovanili alimentati dal web e record di suicidi in carcere, il buon auspicio della Treccani è la parola “rispetto”.“La mancanza di rispetto è alla base della violenza esercitata quotidianamente nei confronti delle donne, delle minoranze, delle istituzioni, della natura e del mondo animale”, spiegano i condirettori dell’Enciclopedia italiana. “Questa parola dovrebbe essere posta al centro di ogni progetto pedagogico, fin dalla prima infanzia, e poi diffondersi nelle relazioni tra le persone, in famiglia e nel lavoro, nel rapporto con le istituzioni civili e religiose, con la politica e con le opinioni altrui, nelle relazioni internazionali”.