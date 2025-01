Lapresse.it - Le bucce d’arancia diventano borse di lusso Kilesa

Leggi su Lapresse.it

Letrovano nuova vita fuori dal cassonetto. L’idea che mette insieme originalità e sostenibilità porta la firma dell’altra metà del cielo. Bianca Imbembo è la stilista-imprenditrice che dopo la nomination Best Practices di Confindustria Salerno per il primo bauletto per donna ricavato da bottiglie di plastica riciclate, torna alla ribalta con il suo brand di accessori Modache si distingue per il suo approccio innovativo, con una forte attenzione alla sostenibilità, alla cultura e all’arte. Come nel caso della creazione delleraffiguranti i siti Unesco campani in edizioni limitate, e collaborazioni prestigiose, tra cui quella con il ristorante stellato Don Alfonso 1890 e l’impegno per le occasioni quotidiane all’interno della casa del Grande Fratello dove una delle protagoniste indossa capi e scarpe che portano la firma del marchio campano.