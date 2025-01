Ilgiorno.it - Giorgio Locatelli, lo chef chiude il ristorante di Londra dopo 23 anni: l’annuncio su Instagram

Varese, 2 gennaio 2025 –, famosodi Vergiate, nel Varesotto,ildi23il servizio al cenone di Capodanno, sui profili social della ‘Locanda’ è apparso l'annuncio della chiusura permanente del locale. “È con la tristezza nel cuore, e per ragioni indipendenti dal nostro controllo, che annunciamo la chiusura definitiva a partire da ora”, si legge in un post pubblicato sul profilodel. E ancora: “Quando siuna porta, se ne riapre un’altra, quindi seguite i nostri social per aggiornamenti a proposito di un nuovo progetto”. “Ci mancheranno tutti i nostri clienti, alcuni dei quali erano diventati come nostri amici”, termina la nota. La notizia arriva a poche ore da una nuova puntata di ‘Master’, il programma dove loè giudice, insieme ad Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.