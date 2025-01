Gaza raid di Israele tra gli sfollati di al-Mawasi | 11 morti Ucciso anche il capo della polizia di Hamas

Leggi su Open.online

Un attacco aereo israeliano ha colpito la scorsa notte una tendopoli che ospitava famiglie palestinesi sfollate nella zona umanitaria di al-, nel sudStriscia di. Fonti mediche palestinesi, citate dai media locali, riferiscono che almeno 11 persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite. Tra le vittime ci sarebberodonne e bambini. Ma ad essere colpiti nell’attacco sono stati secondo i media arabi e israelianiMahmoud Salah,di, e il suo vice Hussam Shahwan. Entrambi sarebbero rimasti uccisi. Nel frattempo, i negoziati per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi sono finiti di nuovo in un vicolo cieco. Divergenze significative riguarderebbero in particolare il numero di ostaggi da liberare nella prima fase dell’accordo, conche chiede un numero maggiore rispetto a quantoha sin qui accettato.