Donnapop.it - Famoso cantante di Sanremo diventa papà a soli 24 anni: ecco chi è

Leggi su Donnapop.it

Un’altra giovane celebrità si prepara are genitore. Geolier, noto rapper che ha conquistato il grande pubblico anche con la sua partecipazione al Festival di, potrebbe presto dare il benvenuto a una nuova vita. Secondo le ultime indiscrezioni, ile la sua fidanzata Chiara Frattesi sarebbero in attesa di un bambino.La notizia è stata lanciata dal noto Fabrizio Corona tramite il suo portale Dillinger News e successivamente confermata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha rivelato l’indiscrezione grazie a una fonte anonima. Se la notizia dovesse essere confermata, Geolier diventerà24, entrando così in una nuova fase della sua vita.Geolier? La fidanzata sarebbe incintaLe voci su una possibile gravidanza di Chiara Frattesi, fidanzata di Geolier, si fanno sempre più insistenti.