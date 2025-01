Thesocialpost.it - Coppia trovata morta in casa, avvelenata: la decisione sul figlio

Niente domiciliari per Claudio Gulisano. Il 44enne rimarrà in carcere con l’accusa di duplice omicidio volontario per aver avvelenato e ucciso a Cagliari gli anziani genitori, Luigi Gulisano e Marisa Dessì di 79 e 82 anni. Secondo la giudice per le indagini preliminari, non solo ci sono gravi indizi a suo carico, ma esisterebbe anche il pericolo di fuga. L’uomo,minore della, è sposato con una donna ucraina e secondo gli inquirenti potrebbe chiedere rifugio proprio ai genitori della moglie.Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe ucciso i genitori per motivi economici. L'articoloin: lasulproviene da The Social Post.