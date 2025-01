Lanazione.it - "Castiglione senza visione strategica"

"Non solo auguri natalizi nell’ultimo consiglio comunale, ma anche un evento che non ha avuto precedenti nella storia di questa consiliatura: tutti i consiglieri d’opposizione hanno votato contro tutte le delibere presentate dall’amministrazione. Una chiara presa di posizione che segna un punto di svolta per la politicase". E’ quanto dicono i consiglieri dei gruppi "Viva" e "L’Alternativa" evidenzianco come "finora i due gruppi di opposizione avevano sempre mantenuto un approccio propositivo, ma distinto, sostenendo politiche e scelte giudicate giuste, indipendentemente dalle ideologie o dai colori politici di appartenenza. Un’opposizione di stimolo, non di semplice ostruzionismo. Ma ormai il quadro della realtà è ineludibile e l’attività della giunta Nappi è emersa in modo chiaro in tutte le sue criticità evidenti".