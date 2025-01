Iltempo.it - Liberiamo Cecilia Sala ma non cediamo al ricatto talebano

Le autorità iraniane non hanno arrestato, l'hanno rapita. Così facendo compiono un gesto di assoluto disprezzo verso le più elementari regole di comportamento internazionale, confermano il totale scollamento da ogni accettabile rispetto della professione giornalistica, ribadiscono la volontà di agire in modalità “”: Teheran è disponibile al rilascio solo ed esclusivamente in cambio della liberazione dell'ingegnere iraniano arrestato a Milano. Peccato però che mentre il secondo si vede accusato di traffico internazionale di tecnologie con potenziale coinvolgimento in atti di terrorismo, la prima aveva un regolare visto per fare il suo lavoro. Allora qui bisogna essere onesti ed anche molto chiari. L'Italia ha il dovere di fare ogni sforzo per riportare a casaed ha però anche il dovere di non piegarsi ad un irricevibile, poiché esso sarebbe foriero di pericolose conseguenze già nell'immediato futuro.