Il segreto per conservare le lasagne preparate come se fossero appena sfornate

Lesono tra i piatti più amati in famiglia! Piacciono a grandi e piccini e quando ci mettiamo ai fornelli per prepararle non lesiniamo certo con le quantità. Sarà perché una bella teglia colma fino all’orlo è uno spettacolo per la vista, sarà perché il lavoro che richiedono è lungo e faticoso (soprattutto se prepariamo tutto da noi, impasto compreso), sarà quel che sarà, ma avanzano sempre!comportarci per conservarle correttamente e consumarle in un altro momento, ma garantendoci lo stesso sapore che hanno? Semplice, con alcuni trucchetti segreti che ci assicureranno sempre piatti deliziosi, golosi, indimenticabili!Curiose? Iniziamo!IlperleseChe sia per Natale, Capodanno, per il pranzo della domenica o per una coccola settimanale, lesono un dono che prepariamo con amore per la nostra famiglia.