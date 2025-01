Bergamonews.it - Il 2025 è rosa: la prima nata a Bergamo è Sofia, a Seriate è Emma

. Il primo vagito delè diche ha visto la luce alle 3.06 del primo gennaio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di.Unto che si accompagna alla vetta del punto nascite del Papa Giovanni: nel 2024, infatti, sono stati 4.073 i nati.“Il punto nascita dell’Asst Papa Giovanni XXIII è il quinto in Italia per numero di parti, secondo le analisi più recenti di Agenas – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. In Lombardia l’Ospedale diè il secondo punto nascita, dopo il Policlinico di Milano. Nel 2024 registriamo 4.073 nati, con un aumento di più del 5% sul totale delle nascite del 2023 (3860). È un trend in controtendenza rispetto a quello nazionale, che consolida la natura di riferimento del punto nascita diper le donne da tutta la provincia e non solo.