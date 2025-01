Ilveggente.it - Dramma Senna, colpo al cuore: è stato agghiacciante

alper il compianto pilota brasiliano. Ecco cosa è successo al Memorial dedicato ad uno dei più fortiCi sono quelle notizie brutte da raccontare che rendono comunque l’idea di quella che è l’idiozia umana in alcuni casi. Sì, perché parliamo di un atto vandalico da condannare fortemente.al: è(Lapresse) – Ilveggente.itLa notizia, riportata da Il Resto del Carlino, è una di quelle che lasciano clamorosamente l’amaro in bocca e ti fanno iniziare l’anno con un senso di impotenza che arriva nel momento in cui capisci realmente di non poter fare nulla quando becchi delle situazioni del genere. A Imola, come sappiamo tutti – e se qualcuno non lo sa non è un problema, ve lo diciamo noi – c’è un Memorial dedicato ad Ayrtonnel Parco delle Acque Minerali.