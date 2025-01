Tvplay.it - Dal Milan all’Atalanta, ecco il colpo scudetto: salti di gioia per Gasperini

Leggi su Tvplay.it

In attesa della Final Four della Supercoppa italiana,e Atalanta sono al centro di una grossa novità di calciomercato.e Atalanta sono sicuramente due squadre che rappresentano quest’anno esattamente l’opposto. I rossoneri sono sicuramente tra quelli che hanno deluso di più, mentre la ‘Dea’ (insieme al Napoli di Conte) sono al comando della classifica del nostro campionato di Serie A.Dalildiper(LaPresse) tvplay.itBasti pensare che ilha appena cambiato allenatore. Dopo aver esonerato domenica notte Paulo Fonseca, infatti, i dirigenti rossoneri hanno deciso di chiamare un altro tecnico portoghese, ovvero Sergio Conceicao. Nella prossima Final Four di Supercoppa italiana, dunque, sarà l’ex allenatore del Porto a guidare il team meneghino.