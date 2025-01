Cityrumors.it - Botti di Capodanno, da Milano a Napoli: bilancio drammatico

Leggi su Cityrumors.it

Ancora un inizio anno con persone rimaste ferite a causa degli spari per festeggiare l’arrivo del 2025. Interventi record dei vigili del fuocoNuovo anno, vecchie abitudini. Anche in questo 2025 si devono fare i conti con dei feriti a causa degli ormai famosidi. Gli esperti avevano raccomandato massima prudenza e buon senso per non affollare gli ospedali nella notte di San Silvestro. Ma così non è stato e il primoè assolutamentedi, da(Pixbay) – cityrumors.itIl numero più alto di feriti è come sempre nella provincia di. Sono 36 le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche nelle scorse ore. Nessuna è in condizioni gravi, ma c’è chi è rimasto colpito di striscio da proiettili esplosi da un’arma da fuoco e anche chi rischia di perdere le dita di una mano a causa proprio degli spari di