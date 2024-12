Ilrestodelcarlino.it - Vullo: "Macerata, la squadra ha tutto per esprimersi su alti livelli"

"È positivo che quantomeno abbiamo mosso la classifica con un punto". Italo, dg del BancaFisiomed, pensa al derby perso contro Fano. Dopo i primi due set si temeva il peggio essendoci stato il rischio di una secca sconfitta, invece laha reagito portando la gara al tie break. "Credo anche – aggiunge – che la prestazione possa avere aumentato la consapevolezza nei giocatori dei loro mezzi contro un avversario che si sta esprimendo molto bene. Abbiamo giocato alla pari e avremmo anche potuto vincere, in altre parole possiamo stare a questie lo abbiamo fatto vedere sul campo". Il dg ripercorre la partita. "Abbiamo iniziato con paura, ma quando abbiamo giocato come sappiamo li abbiamo ripresi e avuto anche i palloni per vincere il primo set. Il secondo set non ci siamo stati, nei successivi due abbiamo fatto bene e nel tie break la dea bendata non è stata dalla nostra parte.