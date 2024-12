Tvzap.it - Supermercati a capodanno, ecco quelli aperti il 31 dicembre e l’1 gennaio

Leggi su Tvzap.it

Siete alle prese con i preparativi per il cenone di San Silvestro o il pranzo del 1°e vi manca qualche ingrediente fondamentale? Niente panico!le informazioni sugli orari di apertura dei principaliitaliani, per aiutarvi a evitare imprevisti e a godervi queste giornate di festa in tutta tranquillità.Leggi anche: Paolo Fox, i tre segni dell’anno: chi primeggia in amore e denaroLeggi anche: Proposta di matrimonio finisce nel dramma: scivola e vola nel fiumeil 31Il 31, gran parte deiin Italia sarà aperta, seppur con orari ridotti:• Esselunga: Apertura regolare, ma chiusura anticipata alle 19:00.• Aldi: Orario domenicale, dalle 8:30 alle 20:30.• Il Gigante: Apertura fino alle 19:30-20:00.• Conad: Orari variabili in base al punto vendita; è possibile consultare l’elenco aggiornato sul sito ufficiale della catena.