Ilrestodelcarlino.it - Negozi sfitti ‘marchiati’ di verde. Blitz dell’artista Freak of Nature. Cento vetrine colorate nella notte

Linee rapide, taglienti, stilizzate di colore. Anche Cesena è stata ‘marchiata’ daof, l’artista green che ‘segna’ gli edifici abbandonati e ie che ha agito in cittàtra domenica e lunedì. È la sua 29esima performance in Italia.censiti e evidenziati a Cesena con il caratteristico tratto del bambù dall’artista milanese di origine venetaof(all’anagrafe Federica Agnoletto), numerati in modo sequenziale e che rappresentano solo una parte delle numerose attività sfitte a Cesena. Il problema deie abbandonati, con saracinesche abbassate ebuie e polverose è un tema diffuso in molte città italiane. Va sottolineato che i colori usati dall’artista sono a base d’acqua e si puliscono con un colpo di spugna: ma resta di fatto che icesenati sono stati ’imbrattati‘ anche se non danneggiati.