Terzotemponapoli.com - Milan, sbagliato tutto negli ultimi 6 mesi

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilha esonerato nella maniera più sbagliata possibile Paulo Fonseca. Interessante un articolo dimercatoweb.com che analizza le scelte sbagliate dalla società rossonera nel lungo periodo, al di là anche della scelta in estate del tecnico portoghese., niente di positivo nell’avventura di FonsecaA posteriori trovare qualcosa di positivo nell’avventura di Paulo Fonseca alè praticamente impossibile. Non è solo una questione di scelta estiva completamente sbagliata, l’aver preferito il portoghese a Maurizio Sarri, Roberto De Zerbi o Antonio Conte. Il problema è sopratil resto.ciò che è accaduto alsei.Fonseca a maggior ragione perché scelta impopolare avrebbe avuto bisogno fin da subito di un sostegno che in questinon s’è mai nemmeno intravisto.