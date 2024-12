Ilnapolista.it - La Juventus di Thiago (e Giuntoli) lotta per la Conference, può mai preoccuparsi di Danilo?

Cristiano Gatti sul Corriere dello Sport fotografa lo stato dellae lo stile con cui ha messo alla porta. La rottamazione di Motta econtinua con scelte decise e nette. Il brasiliano è stato asciato a casa in occasione della Supercoppa in Arabia.Leggi anche: Lanon è una grande squadra.Motta, basta risposte vaghe. Firmato TuttosportLa rottamazione dientra nel pacchettoMottaA proposito della, Cristiano Gatti scrive sul Corriere dello Sport:A poche ore dalla Supercoppa d’Arabia,resta giù. Cioè scartato una volta per tutte. Il modo? Inutile cercarlo sul Galateo di monsignor Della Casa: è un altro stile. È il nuovo che avanza, tutto sta a capire se sta venendo avanti o se invece non vada inteso come un nuovo di cui nessuno sa già più cosa farsene.