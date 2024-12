Tvzap.it - “Grande Fratello”, chi è stato eliminato ieri sera: il nome che ha avuto la peggio

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”, chi è: ilche hala, 30 Dicembre 2024, su canale 5 è andata in onda una nuova puntata del, il reality show condotto come sempre da Alfonso Signorini. Diversi i colpi di scena nel corso della puntata: dai ritiri inaspettati fino all’esito del televoto che ha portato un concorrente a dover abbandonare la casa. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)L'articolo “”, chi è: ilche halaproviene da TvZap.