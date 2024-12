Lanazione.it - Gli sceicchi folgorati dall’arte della ceramica

Il cliente di riferimento? Alto spendente, studi di design o negozi di arredamento di lusso. E le richieste strane non mancano. Qualche esempio? Eccolo. "La personalizzazione del busto di personaggi più o meno famosi è andata alla grande in Arabia Saudita. Siamo in trattativa con diversi clienti". Comeche impazziscono all’idea di farsi fare il busto su misura, la riproduzione del proprio profilo passando dalla scannerizzazione in 3Dpersona che diventa. un pezzo inda sfoggiare nelle sontuose hall di residenze e palazzi fastosi. Il Medio Oriente è stato un vero e proprio trampolino di lancio, un test d’ingresso per affacciarsi sul mercato internazionale. Lo step successivo ha già una data, ovvero quella del prossimo 16 gennaio. "A Parigi - concludono i Pastore - saremo presenti alla fiera Maison&Objet con la collettiva Italiana selezionata da Ice, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.