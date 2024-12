Cultweb.it - Gli Aristogatti, come finisce la pellicola animata del 1970 con protagonista Phil Harris

Leggi su Cultweb.it

Glisi conclude con la ricca Madame Adelaide Bonfamille che apre un ente di beneficenza per assicurare una casa a tutti i gatti randagi di Parigi. Inoltre, con il suo testamento ormai rettificato, la signora ha fatto sì che Romeo venisse accolto nella sua famiglia.Parigi, 1910. La ex cantante lirica Adelaide Bonfamille (Hermione Baddeley), rimasta senza eredi in vita, prende la decisione di lasciare la sua ricca eredità ai suoi quattro gatti Duchessa (Eva Gabor), Bizet (Dean Clark), Matisse (Gary Dubin) e Minou (Liz English). E che dopo la loro morte, l’eredità spetterà al suo maggiordomo Edgar (Roddy Maude-Roxby). Saputo della cosa, l’uomo orchestra un piano per far si che i felini vengano estromessi dal testamento.Mentre si dirige nei pressi delle campagne parigine – con gli animali addormentati in una cesta – il goffo domestico rimane vittima di un’imboscata dei cani da caccia Napoleone (Pat Buttram) e Lafayette (George Lindsey).