Lapresse.it - Germania, uomo attacca e ferisce passanti con coltello a Berlino: arrestato

La polizia diha dichiarato che unè statodopo aver aggredito e ferito diverse persone nel quartiere di Charlottenburg. Due persone sono state portate in ospedale per essere curate. “Poco prima delle 12.00, i servizi di emergenza sono stati chiamati a Charlottenburg perché unavrebbe ferito diverse persone, presumibilmente con un”, ha scritto la polizia su X. Le forze dell’ordine hanno dichiarato che stanno interrogando i testimoni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Laè ancora scossa dall’attacco mortale al mercatino di Natale di Magdeburgo in cui cinque persone sono state uccise e più di 200 ferite.